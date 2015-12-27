قالوا عن شيكابالا – كيف تحدث منافسوه في الزمالك عن زميلهم الجديد

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك إلى البيت الأبيض من جديد بعد مغامرة دامت لأكثر من سنتين بدأها في سبورتنج لشبونة وانتهت في الإسماعيلي.. فكيف يراه زملائه الجدد.

الأصوات تقول أين سيلعب شيكابالا في الموسم المقبل؟ هل سيجلس محمود كهربا أم أيمن حفني أم أحمد حمودي؟ أم يختفي مصطفى فتحي ومحمد إبراهيم؟

ولأول مرة يجاور شيكابالا الرباعي كهربا وحفني وحمودي وفتحي في فريق واحد.. لم يسبق له أن زامل أي لاعب وسط هجومي في الفريق الأبيض باستثناء محمد إبراهيم.

ويستعرض FilGoal.com تصريحات قديمة من نجوم الزمالك الحاليين بعضها قيل في برامج تليفزيونية والبعض عبر تصريحات من الموقع الرسمي للزمالك عن زميلهم الحالي:

أيمن حفني: أتمنى تعاقد الزمالك مع شيكابالا ومحمد إبراهيم فهما من فلتات الكرة المصرية.

مصطفى فتحي: أتمنى الوصول لمستوى شيكابالا فهو ومحمد صبري مثلي الأعلى.

أحمد حمودي: شيكابالا من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر ومرحبا بصاحب القميص 10.

كهربا: "أتمنى أن أكون مثل شيكابالا مهاريا.. كنت ألازمه في معسكرات منتخب مصر كثيرا وأحاول التعلم من مهارته".

محمد إبراهيم: وجود شيكابالا إضافة لأي فريق يلعب له، من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر الذين شاهدتهم أستمتع باللعب بجواره وحتى بمشاهدته.