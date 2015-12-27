أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قالوا عن شيكابالا – كيف تحدث منافسوه في الزمالك عن زميلهم الجديد

Google+ Print
قالوا عن شيكابالا – كيف تحدث منافسوه في الزمالك عن زميلهم الجديد قالوا عن شيكابالا – كيف تحدث منافسوه في الزمالك عن زميلهم الجديد

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك إلى البيت الأبيض من جديد بعد مغامرة دامت لأكثر من سنتين بدأها في سبورتنج لشبونة وانتهت في الإسماعيلي.. فكيف يراه زملائه الجدد.

الأصوات تقول أين سيلعب شيكابالا في الموسم المقبل؟ هل سيجلس محمود كهربا أم أيمن حفني أم أحمد حمودي؟ أم يختفي مصطفى فتحي ومحمد إبراهيم؟

ولأول مرة يجاور شيكابالا الرباعي كهربا وحفني وحمودي وفتحي في فريق واحد.. لم يسبق له أن زامل أي لاعب وسط هجومي في الفريق الأبيض باستثناء محمد إبراهيم.

ويستعرض FilGoal.com تصريحات قديمة من نجوم الزمالك الحاليين بعضها قيل في برامج تليفزيونية والبعض عبر تصريحات من الموقع الرسمي للزمالك عن زميلهم الحالي:

أيمن حفني: أتمنى تعاقد الزمالك مع شيكابالا ومحمد إبراهيم فهما من فلتات الكرة المصرية.

مصطفى فتحي: أتمنى الوصول لمستوى شيكابالا فهو ومحمد صبري مثلي الأعلى.

أحمد حمودي: شيكابالا من أفضل اللاعبين في تاريخ ومرحبا بصاحب القميص 10.

كهربا: "أتمنى أن أكون مثل شيكابالا مهاريا.. كنت ألازمه في معسكرات منتخب مصر كثيرا وأحاول التعلم من مهارته".

محمد إبراهيم: وجود شيكابالا إضافة لأي فريق يلعب له، من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر الذين شاهدتهم أستمتع باللعب بجواره وحتى بمشاهدته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا