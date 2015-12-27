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أبو السعود يعقد جلسة مع فييرا.. والإسماعيلي في انتظار الرد على الشرطين لتوليه المسئولية

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أبو السعود يعقد جلسة مع فييرا.. والإسماعيلي في انتظار الرد على الشرطين لتوليه المسئولية أبو السعود يعقد جلسة مع فييرا.. والإسماعيلي في انتظار الرد على الشرطين لتوليه المسئولية

كشف محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي عن عقد جلسة مع جورفان فييرا المدرب البرازيلي لحسم توليه مسئولية النادي الأصفر خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الإسماعيلي عن خليفة المدرب أحمد حسام ميدو، والذي رحل عن الفريق على خلفي نشوب مشكلة كبيرة بينه وبين قائد الفريق حسني عبد ربه.

وقال أبو السعود في تصريحات لقناة "الحياة": "عقدنا جلسة مع فييرا، اليوم في الإمارات وحددا له شروطنا لتولي تدريب الإسماعيلي، ونحن الأن في انتظار رده".

وعلم FilGoal.com أن شروط النادي الأصفر لتولي فييرا مهمة تدريب الفريق، تتمحور حول المقابل المادي للمدرب، بالإضافة لرغبة النادي في تولي فييرا المهمة بمفرده دون جلب مساعدين معه في المهمة.

وسيكون رد جورفان فييرا على مجلس الإسماعيلي خلال ساعات من الأن، إذ أن الحل الثاني في حال فشل المفاوضات هو المدرب التونسي نصر الدين النابي.

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