مصادر: إعلان أسماء المعينين بالبرلمان خلال 48 ساعة وانعقاد الجلسات 9 يناير

كشفت مصادر من داخل الاجتماع المنعقد الآن بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس لائتلاف "دعم مصر " مع نواب محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وكفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يعلن أسماء الـ28 نائب المعينين بالبرلمان خلال 48 ساعة المقبلة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تكون الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم 9 يناير من الشهر المقبل، لافتة إلى أنه تم طرح اسم النائب على عبد العال بقوة لتولى منصب رئيس البرلمان بسبب وجود توافق كبير من النواب عليه.