السيسى: المشروعات التنموية تساهم فى جهود مكافحة الإرهاب

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، الأحد، مقر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، رافقه خلالها الفريق صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من شيوخ وأهالى سيناء.

استهل رئيس جهاز الخدمة الوطنية اللقاء بإلقاء كلمة استعرض خلالها التعاون القائم بين الجهاز وشركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار التى أسسها مجموعة من أبناء سيناء، مشيراً إلى أن هذا التعاون يستهدف إنشاء أربعة مُجمعات صناعية خاصة بإنتاج الرخام فى مناطق مختلفة بسيناء.

وأشار رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى بدء العمل فى المُجمع الأول بجبل سحابة، الذى سيوفر طاقة إنتاجية تقدر بنحو 40 ألف متر مسطح من الرخام، مشيراً إلى أن مجمعات إنتاج الرخام الأربعة فى سيناء ستوفر ما يزيد عن خمسة آلاف فرصة عمل لأبناء سيناء بالإضافة إلى عشرة آلاف فرصة عمل غير مباشرة فى كافة المجالات المرتبطة بهذا النشاط.

وتحدث الرئيس السيسى، خلال اللقاء، حيث أكد على أن المشروعات الجارى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء تهدف إلى دفع عملية التنمية فى هذه البقعة الغالية من تراب مصر، مؤكداً على أهمية أن يستفيد الجميع من جهود التنمية التى تقوم بها الدولة فى كافة أنحاء مصر.

كما أكد الرئيس على أن المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها تساهم فى جهود مكافحة الإرهاب بالنظر إلى ما توفره من فرص عمل وما تتيحه من أوضاع اقتصادية واجتماعية أفضل لأبناء وأهالى سيناء.

وأشار الرئيس، إلى أهمية الإسراع من وتيرة إنشاء المجمعات الصناعية فى سيناء وأن تراعى تلك المشروعات أفضل معايير الجودة والكفاءة، مؤكدا أن جهود القوات المسلحة تأتى لتذليل العقبات الإدارية واللوجستية التى تواجه تنفيذ تلك المشروعات فى سيناء، فضلاً عن تقديم المساعدة من خلال نقل البضائع وتوفير المعارض ومنافذ البيع.

كما أشار الرئيس إلى التجمعات الصناعية والزراعية والسكنية المتكاملة الجارى إنشاؤها فى سيناء لتكون مجتمعا تنمويا متكاملا يشمل جميع المرافق اللازمة، مؤكداً على أن عنصر الوقت حاسم وأهمية أن تُحقق جهود التنمية والاستثمار فى سيناء أثراً إيجابياً ملموساً على الأوضاع المعيشية والحياة اليومية لأهالى شبه الجزيرة، حيث عبر سيادته عن تطلعه لأن يقوم بزيارة سيناء لافتتاح عدد من المشروعات هناك قريباً.

وشملت زيارة الرئيس جولة تفقدية خلال تعرف خلالها على أنواع الرخام المختلفة التى يتم إنتاجها من جبال سيناء، كما التقى بعدد من أبناء سيناء.