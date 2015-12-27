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مصادر: مفاوضات سد النهضة تتركز حول وضع آلية لتنفيذ الدراسات الفنية

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مصادر: مفاوضات سد النهضة تتركز حول وضع آلية لتنفيذ الدراسات الفنية مصادر: مفاوضات سد النهضة تتركز حول وضع آلية لتنفيذ الدراسات الفنية
كشفت مصادر مطلعة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، أن المناقشات بين الدول الثلاث تدور حول وضع آلية لتنفيذ الدراسات فى إطار الاحترام والالتزام باتفاق إعلان المبادئ التى تم توقيعها بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم مارس 2015، والذى يتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول، والتشغيل السنوى، وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع فى الملء الأول.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه ليس هناك أى تفكير في المرحلة الحالية فى إدخال أطراف أخرى للوساطة لحل أزمة سد النهضة، ما دامت المفاوضات مستمرة مع إثيوبيا، والتى تحكمها بنود اتفاقية المبادئ التى وقعها رؤساء الدول الثلاث.

وأكدت المصادر أن لديها إصرار كامل على أن يكون هناك حلول لعوامل القلق المصرية، والتى تتمثل في تسارع العمل في سد النهضة، بما لا يناسب سير المفاوضات، وعدم البدء فى الدراسات الخاصة بآثار السد على مصر والسودان، وستتم مناقشة ذلك في الاجتماع السداسي الذي يضم وزراء الخارجية والمياه بدول مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم.

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مصر 365

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