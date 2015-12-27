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المصرية للمطارات: لم نتلق خطابات رسمية بعودة السياحة الروسية حتى الآن

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المصرية للمطارات: لم نتلق خطابات رسمية بعودة السياحة الروسية حتى الآن المصرية للمطارات: لم نتلق خطابات رسمية بعودة السياحة الروسية حتى الآن
أكد الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن المطارات المصرية جاهزة بجميع الإجراءات والنواحى الآمنية وغيرها من احتياجات الركاب الأجانب لاستئناف الحركة السياحية إلى فى أى وقت سواء قبل أو بعد توقف السياحة الروسية إلى مصر.

واكد محجوب فى تصريحات صحفية له مساء اليوم، الأحد، على أهمية السياحة البريطانية والروسية بالنسبة لمصر ولكن حتى الآن لم تتلق المطارات المصرية أى خطابات أو إجراءات تؤكد عودة السياحة الروسية فى وقت محدد مشيرآ إلى ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من تحديد موعد محدد لعودة السياحة الروسية ليس له أساس من الصحة.

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مصر 365

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