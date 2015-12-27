مستشفى أسوان الجامعي ترفض استقبال حالة مصابة بأنفلونزا الخنازير

رفضت، اليوم، مستشفى أسوان الجامعي استقبال الحالة المصابة بأنفلونزا الخنازير، والتى تم تحويلها من مستشفى حميات أسوان، واضطر أهل المريض للعودة به مرة أخرى إلى مستشفى حميات أسوان.

وكانت مستشفى حميات أسوان استقبلت منذ 4 أيام المريض ع. س .أ “عامل أجري” 45 سنة محولًا من مستشفى دراو المركزي، وبعد سحب عينات، وإجراء التحاليل ثبت إصابته بالأنفلونزا الموسمية H1N1 المعروفة إعلاميا بإنفلونزا الخنازير، وبعد ظهر اليوم ساءت حالة المريض واحتاج إلى عناية مركزة، ونظرًا لعدم وجود عناية مركزة بمستشفى الحميات تم تحويله إلى مستشفى أسوان الجامعى، ولكن إدارة المستشفى رفضت استقباله، واضطرت أسرته للعودة به بسيارة الإسعاف مرة أخرى لمستشفى الحميات.

هذه ليست المرة الأولى التى تقوم فيها مستشفى أسوان الجامعى برفض استقبال الحالات المصابة بأنفلونزا الخنازير فسبق لها أيضًا العام الماضي، رفض استقبال حالة وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتوفيت بمستشفى أسيوط الجامعي.