أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مستشفى أسوان الجامعي ترفض استقبال حالة مصابة بأنفلونزا الخنازير

Google+ Print
مستشفى أسوان الجامعي ترفض استقبال حالة مصابة بأنفلونزا الخنازير مستشفى أسوان الجامعي ترفض استقبال حالة مصابة بأنفلونزا الخنازير

أرشيفية

 رفضت، اليوم،  مستشفى أسوان الجامعي استقبال الحالة المصابة بأنفلونزا الخنازير، والتى تم تحويلها من مستشفى حميات أسوان، واضطر أهل المريض للعودة به مرة أخرى إلى مستشفى حميات أسوان.

وكانت مستشفى حميات أسوان استقبلت منذ 4 أيام المريض ع. س .أ “عامل أجري” 45 سنة  محولًا من مستشفى دراو المركزي، وبعد سحب عينات، وإجراء التحاليل ثبت إصابته بالأنفلونزا الموسمية  H1N1 المعروفة  إعلاميا بإنفلونزا الخنازير،  وبعد ظهر اليوم ساءت حالة المريض واحتاج إلى عناية مركزة، ونظرًا لعدم وجود عناية مركزة بمستشفى الحميات تم تحويله إلى مستشفى أسوان الجامعى، ولكن إدارة المستشفى رفضت استقباله، واضطرت أسرته للعودة به بسيارة الإسعاف مرة أخرى لمستشفى الحميات.

 هذه ليست المرة الأولى التى تقوم فيها مستشفى أسوان الجامعى برفض استقبال الحالات المصابة بأنفلونزا الخنازير فسبق لها أيضًا العام الماضي، رفض استقبال حالة وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتوفيت بمستشفى أسيوط الجامعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا