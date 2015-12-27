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سياسى فلسطينى: استخدام مصطلح الإرهاب اليهودى عقب واقعة حرق الرضيع

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سياسى فلسطينى: استخدام مصطلح الإرهاب اليهودى عقب واقعة حرق الرضيع سياسى فلسطينى: استخدام مصطلح الإرهاب اليهودى عقب واقعة حرق الرضيع

>كشف المحلل السياسى الفلسطيني، فايز عباس النقاب عن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتسريب مقطع يظهر احتفال متشددين يهود فى حفل زفاف بحرق الرضيع - على الدوابشة - جراء إضرام النار فى منزل العائلة الفلسطينية فى قرية "دوما " قبل عدة أشهر.

وأضاف السياسى الفلسطينى فى سياق مقابلة خاصة مع قناة "الغد العربي" اليوم الأحد أن نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون، وراء التسريب لتحقيق عدة أهداف، أهمها وقف التحريض ضد جهاز الأمن الإسرائيلى "الشاباك" .

ولفت إلى أن الائتلاف الحاكم فى إسرائيل يضم عناصر دينية متشددة، ممثلة فى حزب "البيت اليهودي"، موضحا أن نتنياهو يريد توجيه ضربات للحزب استعدادا للانتخابات القادمة، كما يهدف لإضعافه على الرغم من كونه شريك فى الائتلاف الحكومى.

وأشار المحلل السياسى الفلسطينى فى ختام المقابلة ، إلى أن الإعلام الإسرائيلى بدأ يستعمل كلمة "الإرهاب اليهودي" بعد هذه الواقعة حرق عائلة "الدوابشة" ، وعقب تزايد العمليات الإرهابية من قبل المتطرفين اليهود سواء داخل إسرائيل أو فى الضفة الغربية .

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