أخبار الأردن اليوم.. عمان تكثف تواجد قواتها على حدود العراق لمنع تسلل داعش

ركزت أخبار الأردن اليوم حول تكثيف قوات الأمن الأردنية تواجدها على الحدود العراقية مع محافظة الأنبار، التى تشتعل فيها المعارك بين الجيش العراقى وتنظيم "داعش" الإرهابى، خصوصا فى مدينة الرمادى، تحسبا من اجتياز عناصر التنظيم الفارين من المعارك للحدود إلى المملكة.

وقالت مصادر أمنية أردنية لوسائل إعلام أردنية محلية "إن الأردن أحكم قبضته على الحدود، ونشر كاميرات مراقبة إلكترونية على طولها لرصد أى أجسام غريبة تحاول الاقتراب من السياج الحدودى".

>كما تناولت أخبار الأردن اليوم ما أكده وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الدينية الأردنى الدكتور هايل داود، أن الأردن بقيادته فى طليعة مناهضى التكفير والفكر المتطرف.

وعرض داود خلال مشاركته فى المؤتمر السنوى لمنظمة التقريب بين المذاهب الذى يعقد فى طهران بعنوان "المشاكل التى يعانى منها العالم الإسلامى" أمس، جهود الأردن فى المنطقة والمجتمع الدولى، دفاعا عن الإسلام، والتقريب بين المذاهب فى مواجهة التطرف والإرهاب.

وتناولت أخبار الأردن اليوم أيضا، تقريرا حول حجم الاستثمارات السعودية فى الأردن والتى بلغت 10 مليارات دولار، حيث ستنظم غرفة تجارة الأردن فعاليـات المنتدى الاقتصادى الأردنى السعودى والاجتماع الثامن لمجلس الأعمال السعودى الأردنى المشترك يوم الثلاثاء 5 يناير المقبل، على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة السعودية الأردنية المشتركة.

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتى فى بيان له، إن الفعاليات ستشكل منصة فاعلة لتعزيز التعاون الاقتصادى الأردنى السعودى وتعزيز الروابط بين هيئات القطاع الخاص فى كلا البلدين، إضافة إلى فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بأية مشاكل أو عقبات تواجه الاستثمارات وأصحاب الأعمال فى كلا البلدين.