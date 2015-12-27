مقتل 25 قياديا من داعش بقصف للطيران العرقى للقائم قرب الحدود السورية

>قصف طيران القوة الجوية العراقى مقرين تابعين لتنظيم داعش الإرهابى فى قضاء القائم غربى الأنبار قرب الحدود السورية، أسفرت عن مقتل 25 قياديا من التنظيم.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم الأحد أن القوة الجوية العراقية وجهت ضربة دقيقة بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية بوزارة الداخلية ودمرت المقرين بالكامل فى قضاء القائم.

وأشارت إلى أن قوات مكافحة الارهاب العراقية طوقت "المجمع الحكومي" وسط الرمادى استعدادا لاقتحامه، وشرعت القوات الأمنية فى تطهير المبانى والدور الملغومة والطرقات المزروعة بالعبوات الناسفة.

ونقلت قناة "العراقية" الرسمية صورا من داخل منطقة "الحوز" بمدينة الرمادى التى تم تحريرها من قبضة داعش والتى أظهرت دمارا كبيرا بالمنازل والطرق نتيجة الاشتباكات وقصف الطيران والدبابات والأسلحة الثقيلة للقوات العراقية.