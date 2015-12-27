أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 25 قياديا من داعش بقصف للطيران العرقى للقائم قرب الحدود السورية

Google+ Print
مقتل 25 قياديا من داعش بقصف للطيران العرقى للقائم قرب الحدود السورية مقتل 25 قياديا من داعش بقصف للطيران العرقى للقائم قرب الحدود السورية

>قصف طيران القوة الجوية العراقى مقرين تابعين لتنظيم داعش الإرهابى فى قضاء القائم غربى الأنبار قرب الحدود السورية، أسفرت عن مقتل 25 قياديا من التنظيم.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم الأحد أن القوة الجوية العراقية وجهت ضربة دقيقة بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية بوزارة الداخلية ودمرت المقرين بالكامل فى قضاء القائم.

وأشارت إلى أن قوات مكافحة الارهاب العراقية طوقت "المجمع الحكومي" وسط الرمادى استعدادا لاقتحامه، وشرعت القوات الأمنية فى تطهير المبانى والدور الملغومة والطرقات المزروعة بالعبوات الناسفة.

ونقلت قناة "العراقية" الرسمية صورا من داخل منطقة "الحوز" بمدينة الرمادى التى تم تحريرها من قبضة داعش والتى أظهرت دمارا كبيرا بالمنازل والطرق نتيجة الاشتباكات وقصف الطيران والدبابات والأسلحة الثقيلة للقوات العراقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365