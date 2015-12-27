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القوات العراقية تسيطر على آخر معقل لتنظيم داعش فى الرمادي

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القوات العراقية تسيطر على آخر معقل لتنظيم داعش فى الرمادي القوات العراقية تسيطر على آخر معقل لتنظيم داعش فى الرمادي

>قال متحدث عسكرى إن القوات العراقية استعادت اليوم الأحد السيطرة على المجمع الحكومى فى وسط الرمادى وهو آخر معقل لتنظيم داعش فى المدينة الواقعة بغرب البلاد.

وقال صباح النعمانى المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب الذى يقود القتال فى صفوف القوات الحكومية إن السيطرة على المجمع تعنى هزيمة تنظيم داعش فى الرمادى وان الخطوة القادمة ستكون تطهير الجيوب التى قد تكون هنا أو هناك فى المدينة.

وأضاف لرويترز أن المجمع اصبح تحت سيطرة القوات العراقية ولا وجود على الاطلاق لمقاتلى داعش فى الرمادي.

واستعادة الرمادى التى سقطت فى يد التنظيم المتشدد فى مايو ايار سيكون واحدا من أهم الانتصارات للقوات المسلحة العراقية منذ ان اجتاحت داعش ثلث مساحة البلاد فى 2014.

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