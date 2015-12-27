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حبس صاحب أكبر شركة استيراد أجهزة كهربائية بتهمة الشذوذ بمدينة نصر 4 أيام

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حبس صاحب أكبر شركة استيراد أجهزة كهربائية بتهمة الشذوذ بمدينة نصر 4 أيام حبس صاحب أكبر شركة استيراد أجهزة كهربائية بتهمة الشذوذ بمدينة نصر 4 أيام
أمر المستشار محمد حتة، رئيس نيابة مدينة نصر أول اليوم، الأحد، بحبس "ايمن.ع" رجل أعمال، صاحب أكبر شركة لاستيراد الأدوات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الشذوذ، والتحفظ على المضبوطات.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب تلقت معلومات تفيد بقيام "أيمن.ع" رجل أعمال صاحب أكبر شركة لاستيراد الأدوات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية بإنشاء صفحات على بعض المواقع الإباحية، وعرض نفسه للممارسة الفجور مع آخرين .

وأكدت تحريات رجال النشاط الداخلى بمباحث الآداب صحة المعلومات وتم ضبط المتهم بعد أن تم ضبطه وبحوزته أدوات جنسية صناعية وملابس نسائية وشعر نسائى مستعار أثناء مقابلته مع أحد الأشخاص لممارسة الفجور والشذوذ الجنسى .

وتم تحرير محضر بالواقعة وإرسال المتهم إلى نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار محمد حتة، الذى أمر بتفريغ هاتف المتهم، الذى احتوى على العديد من الصور الجنسية الفاضحة له ولآخرين، والتى تثبت جريمته.


>- سقوط رجل أعمال صاحب أكبر شركة استيراد أجهزة بتهمة ممارسة الشذوذ بمدينة نصر

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