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ضبط 4 من أصحاب المخابز استولوا على 22 طن دقيق بكفر الشيخ

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ضبط 4 من أصحاب المخابز استولوا على 22 طن دقيق بكفر الشيخ ضبط 4 من أصحاب المخابز استولوا على 22 طن دقيق بكفر الشيخ
تمكنت مباحث بكفر الشيخ، اليوم الأحد، برئاسة المقدم إسلام البدوى، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 4 من أصحاب المخابز، استولوا على 22 طن دقيق، بالتلاعب فى ماكينات صرف الخبز.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن، إخطارا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى معلومات، يفيد بورود بلاغات للمقدم إسلام البدوى، رئيس مباحث تموين كفر الشيخ بقيام كل من "م.ع.ف"، و"س.ز.ج"، و"ط.ف.ا"، و "م.أ.ج"، بإدخال بيانات مزورة فى ماكينات صرف الخبز الحديثة للاستيلاء على كميات الدقيق من خلال تلك البيانات المزورة، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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