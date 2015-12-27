أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

أظافرك هذا العام غاية في الرقة والأنوثة

Google+ Print

الأحد 27-12-2015 18:51

مع بداية عام جديد برزت عدة إطلالات جديدة للأظافر، منها ما تتميز بالفخامة والأناقة، وأخرى بالأنوثة والجاذبية، بينما تتميز بعضها بالحيوية والشقاوة.
وبالرغم من تنوع الإطلالات، إلا أنها تشترك جميعاً باحتوائها على ثلاثة ألوان أساسية، هي: الأسود، والأبيض، والذهبي، فالأسود يوحي بالفخامة، والأبيض يوحي بالحيوية، أما الذهبي فهو رمز الأناقة، ومع دمج هذه الألوان الثلاثة في تركيبة واحدة بالتأكيد فإن النتيجة هي أظافر مليئة بالسحر والجاذبية.
إليك الصور لتستوحي منها ما يناسب ذوقك ومناسباتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي