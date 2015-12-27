أظافرك هذا العام غاية في الرقة والأنوثة

مع بداية عام جديد برزت عدة إطلالات جديدة للأظافر، منها ما تتميز بالفخامة والأناقة، وأخرى بالأنوثة والجاذبية، بينما تتميز بعضها بالحيوية والشقاوة.

وبالرغم من تنوع الإطلالات، إلا أنها تشترك جميعاً باحتوائها على ثلاثة ألوان أساسية، هي: الأسود، والأبيض، والذهبي، فالأسود يوحي بالفخامة، والأبيض يوحي بالحيوية، أما الذهبي فهو رمز الأناقة، ومع دمج هذه الألوان الثلاثة في تركيبة واحدة بالتأكيد فإن النتيجة هي أظافر مليئة بالسحر والجاذبية.

إليك الصور لتستوحي منها ما يناسب ذوقك ومناسباتك.