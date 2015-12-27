كيف تجعلين شفاهك لا تقاوم قبل المناسبات؟

يعتبر أحمر الشفاه من أساسيات المكياج في المناسبات. لذلك، عليك أن تجدي الظل الذي يتناسب مع لون شعرك وعينيك. إذا كنت من صاحبات البشرة الفاتحة، فننصحك تطبيق أحمر الشفاه الأحمر المشرق والحاد، في المناسبات. أما البني والظلال البرتقالية فهي تكمّل البشرة الذهبية والزيتونية. بالإضافة إلى تعزيز شفتيك، فإن أحمر الشفاه هذا يوفر الترطيب العميق للشفاه.

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اطلعي على أهم النصائح التي قد تجعل شفاهك لا تقاوم

التقشير

أوقفي قضم شفتيك! ضعي حداً للتفتيت وحققي شفاهاً سلسة مع عبوس مثير من خلال التقشير، وذلك بالفرك اللطيف مرة واحدة في الأسبوع، باستخدام حركات دائرية.



ترطيب الفم

لشفاه مثيرة، ليّنة ورطبة، طبّقي المنتج الذي يجدد الرطوبة قبل النوم، وبلسم الشفاه المرطب قبل وضع أحمر الشفاه.



استخدام الواقي من الشمس

الشفاه حساسة للغاية وعرضة لأضرار أشعة الشمس. احميها باستخدام بلسم الشفاه المرطب الذي يحتوي على SPF.



استخدمي الألوان القوية لجعل شفاهك تبرز

الوردي الناري، البرتقالي الزاهي، ظلال أحمر الشفاه القوية، الساطعة والجريئة طريقة رائعة لجعل ابتسامتك رائعة. تأكدي من أن يكون مكياجك الباقي خفيفاً ويتناسق مع أحمر الشفاه الذي تضعينه.



كيف تختارين الألوان التي تناسبك؟

إنها مسألة ذوق شخصي ... للحصول على إطلالة أكثر توازناً، عليك التركيز إما على استخدام الألوان القوية إما على عينيك أو على شفتيك وليس على الاثنين معاً.

إذا كانت شفتاك أغمق من قلم الشفاه النيود. احرصي على تحييد اللون أو إخفاء البقع الداكنة وامنعي لون الشفاه من التلطيخ.



تابعينا غداً في فيديو خاص يعلمك أجدد طريقة لتطبيق أحمر الشفاه الداكن.

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