اعتني ببشرتك الجافة في الشتاء

دائماً ما تعاني البشرة العادية من الجفاف في أيام الشتاء القاسية. ولكن، ماذا لو كانت بشرتك جافة من الأساس!! فأنت حينها بحاجة إلى عناية مضاعفة في هذه الأيام شديدة الجفاف والبرودة.

إليك أهم 6 نصائح للعناية ببشرتك الجافة في فصل الشتاء:

قد يعجبك :فيديو صادم لإخفاء الحبوب بالمكياج



1.تنظيف البشرة: احرصي على تنظيف بشرتك مرةً يوميّاً على الأقل، ولكن بمنظف لطيف ومناسب لها، واحرصي أن يكون ذا خصائص مرطبة ولا يحتوي على الكبريتات أو الكحول.

2.ترطيب البشرة: يجب عليك ترطيب بشرتك جيداً بعد تنظيفها بالغسول الخاص بها ، يمكنك وضع قطرات من زيت الوجه على يديك وتمريرها بلطف على بشرتك؛ فذلك يساعد على الترطيب العميق لبشرتك وحمايتها من الهواء البارد والرطوبة.

3.تقشير البشرة: التقشير مهم جداً فهو يساعد البشرة على التخلص من خلايا الجلد الميتة، ويعمل على تجديد خلاياها . عليك استخدام المقشرات الطبيعية لحماية بشرتك من المواد الكيميائية التي قد تتسبب بجفافها أكثر.

4.تهدئة البشرة: إذا كنت ممن يعانين من بعض المشاكل الجمالية نتيجة البرودة أو الرطوبة، فعليك بتهدئة بشرتك وحمايتها باستخدام المرطبات التي تحتوي على زبدة الشيا أو الجلسرين أو الألوفيرا والعسل .

5.حماية يديك من الجفاف: اليدان هما أكثر الأماكن التي يبدو عليها الجفاف وذلك نتيجة تعرضهما إلى الماء بشكل مستمر مما يزيد من جفافهما، لذا احرصي على وضع المرطبات على يديك لتجنب جفافهما.

6.الجفاف الداخلي للجلد: احرصي على شرب الكثير من الماء يوميّاً وليس فقط عند شعورك بالعطش؛ كما عليك تناول المشروبات الساخنة باستمرار للحفاظ على رطوبة جسمك من الداخل أولًا.

تابعي أيضاً:

بالصور:نجمات قبل وبعد عملية تكبير الثدي

عمليات لأجمل خصر في العالم، مجاناً من انستقرام

مفاجأة: هذه أسهل طريقة للتخلص من الرؤوس السوداء