النشويات والألبان.. أهم الأطعمة لعلاج نحافة الأطفال

نقص وزن الطفل مشكلة يجب ألا تهملها الأم وأن تحرص على علاجها والكشف عن أسبابها، فالنحافة أصبحت تصيب عددًا كبيرًا من الأطفال لأسباب كثيرة، منها أسباب وراثية وأخرى متعلقة بسوء التغذية.

والنحافة تظهر على الطفل فى شكل نقص حاد فى وزنه، وصغر فى حجمه مقارنة ببقية أقرانه فى نفس عمره، كذلك قد يعانى الطفل من الشحوب الدائم، ولا يتحمل اللعب لساعات طويلة أو حتى المذاكرة وأداء واجباته المدرسية، كما أن شعوره بالتعب يؤدى إلى رغبته فى الكسل الدائم.

وفى هذا الموضوع تحدثنا الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج السمنة والنحافة، والتى أوضحت أن علاج نحافة الأطفال يبدأ بتنظيم الأم لوجبات طفلها، والاهتمام بالنوعيات والكميات التى تقدمها له، مع التركيز على العناصر المليئة بالسعرات والمفيدة فى الوقت ذاته، وعدم التركيز على الدهون التى قد تضر بصحته كثيرًا، وتقدم أهم النصائح للتخلص من المشكلة:

*استشارة الطبيب المتخصص فى تغذية الأطفال كخطوة أولية، للتأكد من عدم إصابة الطفل بأى سبب مرضى يحول دون زيادة الوزن، وأن المشكلة متعلقة بالطعام فقط

*الاهتمام بعدد الوجبات اليومية، 3 وجبات كافية ولكن بكميات كبيرة، مع التسالى الداخلية

*وجبه اإفطار أساسية ولابد أن تحتوى على الألبان ومنتجاتها الدسمة الكاملة الدسم

*الإكثار من الخضراوات والفاكهة، فهى لا تزيد الوزن ولكن تمده بالعناصر، ولكن تفيد بعض الفاكهة في زيادة الوزن كالمانجو والعنب والتين

*الابتعاد عن الوجبات السريعة لأن دهونها خطيرة تزيد الوزن ولكنها تزيد المرض أيضًا

*الاهتمام بتناول النشويات يوميًا والحبوب الكاملة أيضًا، فلا يجب أن يمر يوم على طفلك دون أن يتناول طبقًا من المكرونة أو الأرز الأبيض.

*التوعية السليمة للأهل، بضرورة تحسين نظامهم الغذائى وتنظيم مواعيد وجباتهم مع الطفل