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محافظ الوادى الجديد: أحلت 5 مديرين و67 موظفا للتحقيق لتورطهم فى قضايا فساد

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محافظ الوادى الجديد: أحلت 5 مديرين و67 موظفا للتحقيق لتورطهم فى قضايا فساد محافظ الوادى الجديد: أحلت 5 مديرين و67 موظفا للتحقيق لتورطهم فى قضايا فساد
قال اللواء محمود عبد الرحمن عشماوى، محافظ الوادى الجديد، إنه أحال 5 مديرين عموم إلى جهات التحقيق، بالإضافة إلى إحالة أكثر من 67 مذكرة ومخالفة ضد موظفين بمختلف القطاعات للتحقيق فيها من أجل كشف الحقائق وتطبيق القانون لتورطهم فى قضايا فساد.

وأوضح عشماوى فى تصريح خاص، أنه لا يميل إلى تطبيق الجزاءات المباشرة على الموظفين باعتبار أن ذلك يترك انطباع اللامبالاة لديهم بعد أن تذوقوا طعم الجزاءات المباشرة، و"لكنى أعتمد على سياسة الثواب والعقاب لتحقيق أفضل ما لدى الموظفين من مستويات الأداء وأكثر ما يواجهنى من عقبات فى تقييم الجهاز الإدارى هو غياب قيادات الصف الثانى نظرًا لضعف مستوى قيادات الصف الأول، وليس معنى ذلك شمول القاعدة وإنما ذلك يأتى نتيجة تقييم الوزارات المختصة لاختيارها لمديرى العموم المكلفين بالعمل فى محافظة الوادى الجديد ومقارنة محافظتنا بباقى المحافظات من حيث عدد السكان دون النظر لما تمتلكه من مقومات هائلة".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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