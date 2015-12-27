محافظ بنى سويف الجديد يجتمع بالتنفيذيين ويؤكد: سنعمل كمنظومة متكاملة

فى أول يوم عمل له، اجتمع المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف الجديد، مع رؤساء المدن ومديرى المصالح الحكومية ومديرى عموم إدارات الديوان، حيث أعرب عن أمله بأن تكون بداية موفقة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذى والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام.

كما أشار المحافظ إلى أهمية الإخلاص والعمل الجاد، وأنه سيعمل جاهدا على تحقيق كافة متطلبات المواطن واضعا إياها على رأس أولوياته وخاصة القطاعات الخدمية التى يتعامل معها المواطن.

كما وجه المحافظ كل التنفيذيين بإعداد تقارير تتضمن رؤية كل جهة للنهوض وتطوير أدائها وذلك من خلال خطط يتم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه سيناقش تلك الخطط معهم وكيفية تنفيذها وبحث مواجهة أية تحديات تواجه العمل.