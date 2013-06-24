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محافظ البحر الأحمر يتفقد المؤسسات الخدمية بمدن "الجنوب"

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محافظ البحر الأحمر يتفقد المؤسسات الخدمية بمدن "الجنوب" محافظ البحر الأحمر يتفقد المؤسسات الخدمية بمدن "الجنوب"

كتب : إيهاب العجمي الأحد 23-06-2013 23:14

قام اللواء طارق مهدى، محافظ البحر الأحمر، اليوم، بجولة ميدانية لتفقد مدن جنوب المحافظة، صاحبه خلالها جميع مديرى إدارات الصحة والتموين والتعليم والمياه والصرف الصحى، بدءا من ميناء الحمراوين، وطالب باستغلال هذا موقعه الاستراتيجى، كما تفقد إسكان الشباب ومستشفى مرسى علم وتحدث مع الطاقم الطبى المشرف عليه ووضع أمامهم كافة الإمكانيات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وتفقد المحافظ الوحدة المحلية ومحطة توليد الكهرباء ووجه بسرعة إنشاء محطة للصرف الصحى لخدمة إسكان الشباب. كما تفقد المحافظ ميناء تصدير الفوسفات ووجه بتطويره، وتفقد منجم غلقة وقرر تدعيمه وإنشاء مصنع لخدمة المنتج.

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