مصدر: أسباب انفجار "فيصل" مجهولة حتى الآن.. و3 مصابين فى حالة خطرة

قال مصدر بالنيابة العامة، إنه حتى الآن لم تتضح أسباب الانفجار الذى وقع بمنطقة سهل حمزة فى فيصل، وإن المعمل الجنائى وخبراء المفرقعات يعملون حتى هذه اللحظة للوقوف على الأسباب.

وأشار المصدر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن التكهنات الأولية ترجح وجود انفجار فى خط الغاز الموصل إلى العقار السكنى الذى شهد الحادث، مستبعدًا وجود شبهه إرهابية وراء الحادث.

وأضاف المصدر، أن عدد المصابين فى الحادث وصل حتى الآن إلى 14، بينهم 3 فى حالة خطرة، فضلاً عن وفاة سيدة تصادف وجودها بموقع الانفجار.

وكان الانفجار قد وقع بمنطقة سهل حمزة بفيصل، وأسفر عن انهيار أجزاء من عقار سكنى، وواجهة أحد المحلات، وتدمير عدد من السيارت بموقع الحادث.

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