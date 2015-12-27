ننشر أسماء السيدتين ضحيتى انفجار عقار فيصل

حصل "اليوم السابع" على أسماء السيدتين اللتين توفيا نتيجة انفجار فى عقار بشارع سهل حمزة بفيصل.

وأكد مصدر أمنى اليوم، الأحد، أن السيدتين هما هدى حسين عبد ربه (60 عاما)، ونجوى محمد السيد (42 عاما).

ووقع اليوم انفجار فى المنطقة المذكورة، أدى إلى وفاة سيدتين، وإصابة 12 آخرين.



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