غدًا| السعودية تعلن ميزانيتها لـ 2016 في مؤتمر صحفي

أعلنت المملكة العربية السعودية، غدًا الاثنين، عن مؤتمر صحفي يتوقع في مقر وزارة الثقافة والإعلام، سيكشف فيه عن ميزانية المملكة في العام الجديد 2016، بحضور ثلاثة وزراء هم وزير المالية، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط، المهندس عادل فقيه، ووزير المياه والكهرباء، المهندس عبد الله الحصين، بالإضافة إلى أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو.

وسيقوم المسئولون الأربعة بعرض تطورات الميزانية والقرارات التي تحملها، وتوضيحات حول أبرز البنود فيها، كل فيما يخصه، وسيتلو العرض فتح باب الأسئلة لوسائل الإعلام والمهتمين لتسليط الضوء على جوانب الميزانية، التي يتوقع أن تحمل هذا العام الكثير من التغيرات، عن الأعوام السابقة، حسبما أفادت الخليج أونلاين.

وسيكون التركيز على مستوى الإنفاق الذي ستقرره الدولة لعام 2016، إضافة إلى مستوى العجز الذي حدث في ميزانية 2015.

وكانت وزارة المالية قد توقعت تحقيق إيرادات بـ715 مليار ريال في 2015، وأن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال؛ أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال، في حين تشير توقعات المحللين إلى تسجيل ميزانية عام 2015 عجزاً في حدود 430 مليار ريال.