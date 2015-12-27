حل مجلس الأهلي – تعرف على المخالفة المتسببة في بطلان الانتخابات

أصدرت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها ببطلان انتخابات النادي الأهلي والمترتب عليه حل مجلس محمود طاهر.

وتسبب تغيير أعضاء اللجنة الثلاثية لإدارة انتخابات النادي في أن يشوب البطلان انتخابات النادي حسبما أوردت جريدة "المصري اليوم"، بجانب تباين أرقام الأصوات الباطلة.

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وجاء في حيثيات الحكم: " اللائحة السارية التي أجريت انتخابات النادي الأهلي وفقا لأحكامها رقم 929 لسنة 2013، اختصمت في المادة 43 الجهة الإدارية المركزية دون غيرها بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة انتخابات الأندية التي يزيد أعضاؤها على 20 ألفا، مؤكدة أنه لا يسوغ أن تفرض غيرها من الجهات الإدارية سلطة تشكيل اللجنة."

وأوضحت المحكمة "أن الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من 3 أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية، تشكلت في الميعاد المحدد ثم تم تغيير كامل أعضائها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة، على نحو يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكلة لها في الميعاد الذي حدده المشرع".

كما أضافت الحيثيات أن اللجنة "تدخلت في أعمال الفرز، ووقعت على محضر اللجنة العامة على وجه يعصف بعملية الانتخاب ويصمها بالبطلان"

واختتمت الحيثيات بتأكيد المحكمة أنه ثبت لها وجود تباين في عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة فيما يربو على الألف صوت بما يلقي بظلال من الشك على العملية الانتخابية برمتها ويجعلها "غير معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية".

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