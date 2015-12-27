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شيكابالا لباسم مرسي: أنا قادم.. عليك فقط بمرمى المنافسين

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شيكابالا لباسم مرسي: أنا قادم.. عليك فقط بمرمى المنافسين شيكابالا لباسم مرسي: أنا قادم.. عليك فقط بمرمى المنافسين

شجع محمود عبد الرازق "شيكابالا" النجم العائد إلى الزمالك بعد فترة إعارة مع الإسماعيلي مهاجم الفريق الأبيض باسم مرسي وأكد له أنه سيساعده على إحراز العديد من الأهداف.

وأعلن الزمالك الأحد عودة شيكابالا للفريق بعد رفضه تمديد الإعارة مع الإسماعيلي مفضلا الرحيل بعد استقالة أحمد حسام "ميدو".

وتواصل النجم الأسمر مع بعض لاعبي الزمالك أثناء سفرهم للسويس من أجل تحفيزهم قبل لقاء بتروجيت الإثنين في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وشدد شيكابالا على حتمية الفوز باللقاءات في الفترة المقبلة لكي يحافظ الفريق على لقبه في المسابقة المحلية وأنه قادم من أجل المساهمة بقوة في تحقيق البطولات.

وأزر شيكابالا مهاجم القلعة البيضاء مرسي وطلب منه التركيز فقط في تسجيل الأهداف ووعده بمساندته فوق أرضية الملعب بأفضل طريقة ممكنة.

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