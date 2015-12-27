إحالة الضابط المتهم بقتل طبيب الإسماعيلية لمحكمة الجنايات

قرر المستشار إسلام حمزة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية ، الأحد، إحالة الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، للجنايات، في واقعة مقتل الطبيب البيطري، عفيفي حسن.

ووجهت النيابة العامة برئاسة المستشارين محمد العوضي، وعمرو الإكيابي، للضابط المحبوس على ذمة القضية، تهم ضرب أفضى إلى الموت، وتزوير في محررات رسمية، واحتجاز مواطن بدون وجه حق.

وأكدت تحقيقات النيابة أن الضابط المتهم قام بالاعتداء على المجني عليه بأن صفعه على وجهه، واصطحبه إلى ديوان قسم أول الإسماعيلية، وقام بالتزوير في محضر القبض عليه بالادعاء بان المجني عليه يتاجر في المخدرات، وهذا ما لم تتوصل له التحقيقات.

كانت النيابة العامة قد أمرت الخميس بحبس الضابط محمد إبراهيم 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن أخلت محكمة الجنايات سبيله بضمان وظيفته، عقب ظهور أدلة جديدة، وهي أقوال الطبيب الشرعي، وكان الضابط قد اعتدى على المجني عليه بالضرب، واصطحبه إلى القسم من داخل صيدلية يديرها، ملك زوجته، ما أصاب المجني عليه بأزمة قلبية توفي على إثرها فور وصوله المستشفى.