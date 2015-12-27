بالصور.. تشقق أسوار مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بالخارجة يهدد الطالبات بالموت

رصدت عدسة "اليوم السابع" ظاهرة تشقق أسوار مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة فى الوادى الجديد، والتى بدت آيلة للسقوط، دون تحرك مباشر من مديرية التربية والتعليم أو هيئة الأبنية التعليمية، على الرغم من مخاطبة إدارة المدرسة لجهات الاختصاص بشأن حل تلك المشكلة، والتى ترجع لوجود خط صرف صحى يخدم منطقة الفلل المحيطة بالمدرسة، ويصب فى داخل حرم المدرسة، وهو ما تسبب فى تشقق أسوار المدرسة ويهدد المنشآت الرئيسية والمبانى.

وأكدت طالبات المدرسة أنهن لا يقتربن من سور المدرسة المشقق خوفا من انهياره فى أيه لحظة، وهو ما يمثل خطرا جسيما على أرواحهن، وأن هذه المشكلة قائمة منذ أكثر من عام ولم يتم حلها حتى الآن.

وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم فى تصريح خاص " لليوم السابع " أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك المدرسة، مؤكدا على أن هذه الظاهرة كانت موجودة بالفعل نتيجة فوالق ارضية تحت الارض فى اغلب مراكز المحافظة وتم مراعاة تجنب ظاهرة تشقق اسوار المدارس حيث يتم استشارة معهد الجيوفيزيقيا لعمل جسات ارضية للمواقع التى يتم انشاء الاسوار المدرسية فيها تجنبا لتلك الظاهرة وهو نفس الامر الذى يتم مراعاته عند انشاء شبكات الصرف الصحى أو اية منشآت اخرى لمنع تلك الظاهرة نهائيا حيث تم تغيير واستبدال مواقع لأكثر من مرة لهذا السبب بالتحديد، لحين الوصول إلى الموقع الملائم للإنشاء.

وأضاف عشماوى أنه فوجىء أثناء مروره على المدارس فور توليه المسئولية، بعدم وجود أسوار لعدد منها نهائيا فاصدر توجيهات فورية باستكمال وانشاء اسوار لجميع المدارس على مستوى المحافظة وبالفعل تم الانتهاء من انشاء 30 سور مدرسى واحلال وتجديد 12 مدرسة وإنشاء وصيانة 8 مدارس، بجانب إقامة منشآت إدارية بقطاع التعليم بتكلفة إجمالية تصل الى 177 مليون جنيه.



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