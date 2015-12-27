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جامعة طنطا تطرح مناقصة عمليات هندسية لأسطح العيادات الشاملة والأطفال والرمد

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جامعة طنطا تطرح مناقصة عمليات هندسية لأسطح العيادات الشاملة والأطفال والرمد جامعة طنطا تطرح مناقصة عمليات هندسية لأسطح العيادات الشاملة والأطفال والرمد
أكد الدكتور أمجد عبد الرءوف، عميد كلية طب طنطا فى محافظة الغربية، أن الجامعة طرحت مناقصة كبيرة لإجراء العمليات الهندسية لأسطح العيادات الشاملة ومستشفى الأطفال ومستشفى الرمد وتشطيب المبنى الخلفى لمستشفى الطوارئ، على أن يتم البدء فى المناقصة خلال 15 يوما.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 3 سيارات إسعاف مجهزة منها سيارتان بالمستشفى العالمى وسيارة لمستشفى الطوارئ، فى الوقت الذى يوجد فيه عجز شديد للسائقين ولم يتم تعيين أى وظيفة منذ عام 1984.

وتابع "عبد الرءوف" أنه يتم التخلص من النفايات الطبية الخطرة داخل مفارم المستشفى التعليمى العالمى، مطالبا وزارة البيئة بالموافقة على تشغيل المفارم الموجودة بالمستشفيات الجامعية نظرا لخطورتها، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تواجه مشكلة فى التخلص من هذه النفايات.

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