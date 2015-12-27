قال اللواء السيد إبراهيم عبد النبى نصر، محافظ كفر الشيخ الجديد، إن أى مشروعات متعثرة سيبدأ فيها وأى مشروعات مقترحة سيتم مناقشتها وحلها، وأنه يهوى البدء بالمشاكل الصعبة وليست السهلة.

وأضاف خلال لقائه بالصحفيين اليوم، أنه سيبدأ بملف مصرف كوتشنر للحد من السموم التى تلقى به ومعالجته مياهه، مشيرًا إلى أنه له رؤية فى ملف النظافة لأنها خط أحمر ومن المفترض أن تكون القمامة موردًا للمحافظة وليست عبئًا عليها.

وقال محافظ كفر الشيخ: "من لا يعمل من المسئولين لصالح المواطن سيتم إقالته وسيتم بحث سبل خلق موارد للمحافظة من خلال مشروعات جديدة"، مضيفًا أنه سيبحث إنشاء وحدات سكنية للشباب وكيفية توفير الأراضى والموارد المالية اللازمة لذلك، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ المشروعات المقترحة، "أنا سأكون متواجدًا من الساعة السابعة فى الشارع، ولن أعود لمكتبى إلا آخر الليل ولا أهوى العمل المكتبى".

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفى مع الصحفيين والإعلاميين بحضور المهندس محمد الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مجدى عطا الله، السكرتير العام المساعد، والدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة، وعلى رجب، نقيب الفلاحين، وعدد من الشعبيين والتنفيذيين.

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