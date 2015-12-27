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جامعة المنصورة تكلف لجنة من كلية الهندسة لتقييم برج متصدع أمام مجرى العيون

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جامعة المنصورة تكلف لجنة من كلية الهندسة لتقييم برج متصدع أمام مجرى العيون جامعة المنصورة تكلف لجنة من كلية الهندسة لتقييم برج متصدع أمام مجرى العيون
كلف الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور زكى زيدان عميد كلية الهندسة، بتشكيل لجنة متخصصة من خبراء كلية الهندسة لمعاينة برج متصدع أمام مركز العيون والأبراج المجاورة، بناء على طلب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، لتكليف لجنة متخصصة من كلية الهندسة بالجامعة لإعداد تقرير عن الأبراج رقم 36 & 38 & 40 بشارع الجمهورية أمام مستشفى الأطفال الجامعى.

وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد الأمين النمر، أستاذ الأساسات المتفرغ بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة وتضم خمسة أعضاء هيئة تدريس بكلية الهندسة، وتم اليوم عمل رصد مساحة بواسطة الأجهزة المساحية من خلال مركز الدراسات والاستشارات الهندسية، لعمل تقرير فنى على وجه السرعة عن الوضع الراهن للبرج المتصدع والأبراج المجاورة وسبل العلاج، وسوف تستمر أعمال اللجنة لمدة من أسبوع إلى عشرة أيام، على أن يشمل التقرير الرصد المساحى وأعمال المجسات والاختبارات بالموقع، وإعداد تقرير فى صورته النهائية لعرضه على الجهات المختصة.

وتم اليوم عقد اجتماع لملاك البرج والسكان وممثل لشركة النور للاسثمار العقارى، ومحمد عبد الغنى نائب رئيس حى غرب بمكتب عميد كلية الهندسة، بحضور الدكتور محمد الزغبى مدير مركز الدراسات والاستشارات الهندسية، لعرض وتوضيح الوضع الراهن على ملاك وسكان البرج، وكذلك الخطوات والإجراءات التى ستقوم بها اللجنة لتقييم الوضع الهندسى والإنشائى للبرج ومعرفة أسباب العيوب الفنية للأبراج ومدى تأثيرة على المباني المجاورة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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