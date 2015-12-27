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ظهور حالة إصابة بأنفلونزا الخنازير في أسوان

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ظهور حالة إصابة بأنفلونزا الخنازير في أسوان ظهور حالة إصابة بأنفلونزا الخنازير في أسوان

مستشفى دراو المركزي

أكدت التحاليل الطبية للعينات التى تم سحبها من المريض، عبدالنبى سيد احمد، عامل، 45 سنة، إصابته بالإنفلونزا الموسمية h1n1»» ، المعروفة  اعلاميًا بإنفلونزا الخنازير.

وكانت مستشفى دراو المركزي استقبلت الحالة منذ 15 يومًا، وكان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وتم تشخيص الحالة على انها قرحة بالمعدة وتيفود، وتم حجزه بالمستشفى لمدة 9 أيام ولكنه لم يستجيب للعلاج فتم تحويله إلى مستشفى حميات أسوان.

وقد تم سحب عينات منه، وأظهرت نتيجة تحليل العينات إصابته بأنفلونزا h1n1»»، تم حجز المريض بمستشفى حميات أسوان، وجاري تقديم العلاج اللازم له.

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