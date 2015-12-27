وزير خارجية السودان: أجواء إيجابية للاجتماع السداسى لسد النهضة

أكد وزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور، أن الاجتماع الوزارى السداسى لدول مصر ، والسودان وإثيوبيا الذى بدأ اليوم، الأحد، بالخرطوم بشأن سد النهضة الإثيوبى، كان جيدا وسادته الروح الطيبة، والثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن الأطراف الثلاثة كانت حريصة على الوصول إلى اتفاق، وتميز الاجتماع بروح مشبعة بالرغبة فى حل أى قضايا خلافية.

وقال الوزير السودانى، فى تصريحات صحفية، عقب ختام اليوم الأول من الاجتماع السداسى اليوم، إنه تم الاتفاق بين وزراء الدول الثلاث على مواصلة الاجتماع فى التاسعة من صباح غد.

وأوضح غندور، أنه فى نهاية المباحثات يوم غد ستعرض أى نتائج يتم التوصل إليها بشان سد النهضة الإثيوبى، وقال "أننا نسير فى الطريق الصحيح والأجواء إيجابية جدا".

وأوضح الوزير السودانى، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى ستجرى الدراسة، وتفسير بعض الأمور، ووضع النقاط على الحروف، فى بعض المواد المتعلقة باتفاق إعلان المبادىء، مضيفا: "كل ما ناقشناه اتفقنا عليه ولم نفرغ من المناقشة وسيتم مواصلة الاجتماع صباح الغد".