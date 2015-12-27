أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير خارجية السودان: أجواء إيجابية للاجتماع السداسى لسد النهضة

Google+ Print
وزير خارجية السودان: أجواء إيجابية للاجتماع السداسى لسد النهضة وزير خارجية السودان: أجواء إيجابية للاجتماع السداسى لسد النهضة
أكد وزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور، أن الاجتماع الوزارى السداسى لدول ، والسودان وإثيوبيا الذى بدأ اليوم، الأحد، بالخرطوم بشأن سد النهضة الإثيوبى، كان جيدا وسادته الروح الطيبة، والثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن الأطراف الثلاثة كانت حريصة على الوصول إلى اتفاق، وتميز الاجتماع بروح مشبعة بالرغبة فى حل أى قضايا خلافية.

وقال الوزير السودانى، فى تصريحات صحفية، عقب ختام اليوم الأول من الاجتماع السداسى اليوم، إنه تم الاتفاق بين وزراء الدول الثلاث على مواصلة الاجتماع فى التاسعة من صباح غد.

وأوضح غندور، أنه فى نهاية المباحثات يوم غد ستعرض أى نتائج يتم التوصل إليها بشان سد النهضة الإثيوبى، وقال "أننا نسير فى الطريق الصحيح والأجواء إيجابية جدا".

وأوضح الوزير السودانى، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى ستجرى الدراسة، وتفسير بعض الأمور، ووضع النقاط على الحروف، فى بعض المواد المتعلقة باتفاق إعلان المبادىء، مضيفا: "كل ما ناقشناه اتفقنا عليه ولم نفرغ من المناقشة وسيتم مواصلة الاجتماع صباح الغد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا