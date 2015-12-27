الديلى ميل تزعم: مهندس مسلم يخطف زميلته ويغتصبها 5 مرات لتدخل الإسلام

زعمت جريدة الديلى ميل البريطانية، خطف المهندس الهندى المسلم "سين عماد حسان" لزميلته فى العمل، واغتصابها خمس مرات، بعد أن رفضت الزواج منه، وذلك حتى يجبرها على دخول الإسلام.

وقالت الجريدة، إن "حسان"-30 عاما-، كان قد تقدم لخطبة زميلته فى العمل، فى شركة "ديل" للحواسب الإلكترونية، تبلغ من العمر 27 عاما، لا يمكن ذكر اسمها، ولكنها رفضته بعد رفض أهلها زواجها من شخص مختلف الديانة، ومن ثم انتقلت إلى دبى لتبتعد عنه.

وأضافت الجريدة، أن "حسان" ظل يلاحق زميلته فى العمل، ويتحرش بها تليفونيا، ويلاحقها على مواقع التواصل الاجتماعى، مهدداً إياها ببعض الفيديوهات التى تجمعهما فى حيدرباد، مؤكداً لها أنه سيرسلها إلى والدها، لذا اضطرت إلى الذهاب له، ومواجهته فى شقته، وهنا أغلق عليها الباب، وحبسها فى الحمام، وقنص منها تليفونها المحمول، ومن ثم بدأ فى اغتصابها، وحبسها فى شقته عدة أيام.

ليس هذا وحسب، حيث هدد "حسان"، وفقاً لمزاعم الجريدة، زميلته فى العمل بحبسها إلى أن تسلم وتقبل الزواج به، مؤكداً أنه سيقوم بحرقها إن لم تفعل ذلك.

وخلال أيام الاختطاف، قام "حسان" باستخدام حسابات زميلته المزعوم اختطافها، على الفيس بوك وتويتر وإنستجرام، حتى لا يقلق عليها أحد، وأثناء خروجه من البيت فى ذات المرات، تمكنت زميلة حسان من مراسلة أصدقائها على الفيس بوك، وطلب النجدة منهم حتى جاءت الشرطة وأنقذتها منه بالفعل.

وعندما وصلت الشرطة إلى بيت "حسان"، وجدت زميلته فى العمل مقيدة، وفى جسمها ورأسها آثار ضرب وتعذيب، وكانت فى حالة صدمة، وعند سؤال الشرطة لـ"حسان" قال: "إنهما واقعين فى الغرام، بينما بدا الاستهجان على وجه زميلته من هذا الكلام".