داخل عنتاب التركية.. اغتيال الإعلامي «ناجي الجرف» مخرج فيلم «داعش في حلب»

أُغتيل الإعلامي “ناجي الجرف” رئيس تحرير جريدة حنطة، ومدير مؤسسة بصمة سورية في مدينة غازي عنتاب التركية.

وذكرت المصادر أن عملية الاغتيال تمت عصر اليوم الأحد، باستخدام أسلحة مزودة بكاتم للصوت، ولم يُعرف بعد الجهة التي تقف وراء العملية، في حين فتحت السلطات التركية تحقيقاً بالموضوع.

ويعرف “الجرف” بأنه محبوب من قبل الناشطين السوريين إن في مدينة عنتاب أو الداخل السوري، ويلقبهُ من حوله بـ (الخال) وكان يعاني من عارضٍ صحي مؤخراً ويستعد للسفر إلى فرنسا من أجل العلاج.

يشارك الجرف في مختلف الفعاليات الثورية التي ينظمها الناشطون السوريون في تركيا، وأسهم بتدريب عدد كبير من الناشطين الإعلاميين، كما يحرص على دعم أي مبادرة شبابية، وحلّ ضيفاً على أكثر من برنامج حواري ووثائقي يتعلّق بالثورة وإعلامها.

كان آخر أعمال “ناجي الجرف” أن أخرجَ فيلماً تسجيلياً بعنوان “داعش في حلب”، عرضتهُ محطة العربية مؤخراً، قام خلاله بتوثيق انتهاكات تنظيم الدولة “داعش”، منذ دخوله إلى حلب عام 2013، حتى خروجه منها عام 2014، وتناول الفيلم بعض الحالات التي قام التنظيم بتغييبها عن ساحة الحراك السلمي، بين مفقود وقتيل ومعتقل.

وانتشر الفيلم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث حقّق خلال يومين من عرضه، حوالي 12 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، كما حقق مايقارب 4000 مشاركة، من خلال صفحة العربية نت على الفيس بوك.