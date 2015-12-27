الكنيسة الكاثولكية بالأقصر تنعي مطرانها الأنبا يوأنس زكريا

نعت الكنيسة الكاثولكية، بمحافظة الأقصر، الأنبا يوأنس زكريا، مطران الأقباط الكاثوليك بالمحافظة، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ65 عاما.

كما نعى ائتلاف أقباط مصر بمحافظة الأقصر، الفقيد مقدمًا خالص التعازي لشعب الأقصر.

وقال إميل نظير، منسق الإئتلاف،:«لقد فقدت الأقصر والإنسانية بأسرها رجلًا من أعز الرجال، كان مثالًا للتواضع والمحبة والتسامح والعطاء والأبوة».

وكان الأنبا يوأنس زكريا، مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر، قد غيبه الموت، اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ65 عامًا ومن المقرر أن تقام الصلاة على جثمانه في تمام الساعة العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، بكنيسة مارجرجس مدينة الأقصر.

جدير بالذكر أن الأب يوأنس من مواليد المنيا وتمت تجليسه مطران لكنيسة الكاثوليك بالأقصر عام 1993، وعثر عليه ميتًا على سريره في غرفته بالمطرانية صباح اليوم وسيتم دفنه في المطرانية.