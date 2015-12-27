أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الكنيسة الكاثولكية بالأقصر تنعي مطرانها الأنبا يوأنس زكريا

Google+ Print
الكنيسة الكاثولكية بالأقصر تنعي مطرانها الأنبا يوأنس زكريا الكنيسة الكاثولكية بالأقصر تنعي مطرانها الأنبا يوأنس زكريا

الأنبا يوأنس زكريا

نعت الكنيسة الكاثولكية، بمحافظة الأقصر، الأنبا يوأنس زكريا، مطران الأقباط الكاثوليك بالمحافظة، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ65 عاما.

 كما نعى ائتلاف أقباط بمحافظة الأقصر، الفقيد مقدمًا خالص التعازي لشعب الأقصر.

وقال إميل نظير، منسق الإئتلاف،:«لقد فقدت الأقصر والإنسانية بأسرها رجلًا من أعز الرجال، كان مثالًا للتواضع والمحبة والتسامح والعطاء والأبوة».

وكان الأنبا يوأنس زكريا، مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر، قد غيبه الموت، اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ65 عامًا ومن المقرر أن تقام الصلاة على جثمانه في تمام الساعة العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، بكنيسة مارجرجس مدينة الأقصر.

جدير بالذكر أن الأب يوأنس من مواليد المنيا وتمت تجليسه مطران لكنيسة الكاثوليك بالأقصر عام 1993، وعثر عليه ميتًا على سريره في غرفته بالمطرانية صباح اليوم وسيتم دفنه في المطرانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا