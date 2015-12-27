حل مجلس الأهلي – عمارة لـ في الجول: طاهر ' مشاها بالكوسة ' .. وأتمنى إدارة بلا قلب

يرى محمد عمارة نجم الأهلي السابق أن توقيت حل مجلس إدارة النادي "غير مناسب".

وقال عمارة لـFilGoal.com: "طالما تم انتخاب المجلس لازم يكمل فترته للنهاية ويكون في موقف منه حينها، لكن بهذا الشكل لن تستقر الأمور".

وأضاف "هذا ليس في مصلحة الأهلي".

وعن رأيه في مجلس محمود طاهر قال عمارة: "ساندتهم في البداية وكنت من أنصاره لكنهم خذلوني، (مشوها بالكوسة) والواسطة والمجاملات وقد يكون هذا سبب خسائرهم الكثيرة".

أما عن المجلس القادم فقال: "أتمناه بلا قلب، و(ميتعاملش بالمجاملات) حتى يعود الأهلي مرة أخرى".

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