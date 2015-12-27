حل مجلس الأهلي – إسلام الشاطر لـ في الجول: أنا مع الاستقرار.. والفريق لن يتأثر

قال إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق إنه لا يستطيع التعليق على قرار المحكمة ببطلان انتخابات إدارة الأهلي والمترتب عليه حل مجلس محمود طاهر.

وأضاف الشاطر لـFilGoal.com "ننتظر نتيجة طعن مجلس الإدارة، وأخشى أن يستمر الحال علي ما هو عليه فترة طويلة لأن في هذه الحالة سيشهد النادي حالة من عدم الاستقرار والتي بكل تأكيد لن تكون في المصلحة العامة".

أما عن رأيه في الأمر برمته فقال الشاطر: " أنا من أنصار الاستقرار والحكم على المجلس بعد قضاء مدته لخلق روح الاستقرار في النادي والتي تعود بالإيجاب دائما على كل الأنشطة".

ولكنه عاد وشدد "قلة خبرة مجلس طاهر تسببت في مشاكل كثيرة، وكان هناك أخطاء، لكني من أنصار أن يكمل المجلس مدته".

وبالنسبة لمدى تأثر لاعبي فريق الكرة بالأمر أكد الشاطر "أي لاعب يرتدي قميص الأهلي أعتقد أنه على قدر كبير من الإحترافية التي تجعله اكثر نضجا من أن يتأثر بالأحداث".

واختتم الشاطر تصريحاته "في حال تم حل مجلس طاهر بشكل نهائي لابد أن تتوافر في المجلس الجديد قوة الشخصية، لكي يستطيع معالجة أخطاء فريق الكرة الأول وحتى لا يكون القادم أسوأ".

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