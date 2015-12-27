تقرير - الحلم يقترب و ' الاتفاق تم نهائيا ' .. النني إلى أرسنال

الحلم يقترب أكثر وأكثر والصفقة على أعتاب الإعلان الرسمي. محمد النني أتم اتفاقه على الشروط الشخصية للانضمام إلى أرسنال.

صحيفة ميرور البريطانية خرجت خلال الأيام الماضية لتؤكد دخول أرسنال في مفاوضات مع بازل من أجل المصري محمد النني. (طالع التفاصيل)

قبل أن يوضح مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com صحة الأنباء ويؤكد إن هنالك مفاوضات بالفعل بين النادي اللندني العريق وبين النني. (طالع التفاصيل)

الفرنسي آرسين فينجر كعادته خرج لينفي الأنباء مثل ما يفعل دائما. (طالع التفاصيل).

ولكن على ما يبدو فأن الصفقة أصبحت أقرب من أي وقت الآن.

الصحفي الشهير واين فيسي أكد أن النني بالفعل اتفق على البنود الشخصية مع أرسنال.

وأكد الصحفي عبر خبره الحصري على موقع فوتبول انيسيدير إن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون مع بداية شهر يناير المقبل أي مع فتح سوق الانتقالات الشتوية.

وأوضح مصدر من داخل نادي أرسنال للصحيفة إن فينجر تابع النني منذ فترة وبالتحديد منذ إصابة فرانسيس كوكلين.

وبالفعل وافق النني على الشروط الشخصية ويستعد لخوض الفحوصات الطبية خلال هذا الأسبوع قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة بداية شهر يناير بصفقة قدرها 5 مليون جنيه استرليني.

لماذا النني

واين فيسي الذي دائما ما ينفرد بأخبار مدة غياب لاعبي أرسنال فسر لماذا اتجه أرسنال إلى النني.

كوكلين يغيب منذ فترة ليست بقصيرة ولن يعود على الأقل قبل شهر فبراير.

ماثيو فيلاميني وميكيل أرتيتا وتوماس روزيسكي يعيشون أخر موسم لهم مع الفريق.

أرتيتا القائد سيعرض عليه تولي منصب إداري وفيلاميني قد يتفرغ لشركته وروزيسكي ربما يعتزل اللعب نهائيا أو ينتقل إلى دوري أخر.

ومع الإصابات التي تضرب دائما أرسنال ومع غياب جاك ويلشير المستمر أعطى فينجر الضوء الأخضر للتعاقد مع النني.

صاحب الـ23 عاما سيكون بجانب فيلاميني على الأقل هذا الموسم قبل أن يعود كوكلين ويصبح هو رقم 1 في المشاركة مع تواجد النني كبديل أول له.

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