الخارجية تدعو إلى الاطلاع على القوانين الجديدة لتجديد الإقامة بألمانيا

دعت وزارة الخارجية مواطني دولة الإمارات المسافرين الى خارج الدولة وبالاخص المتواجدين في دول الاتحاد الأوروبي أو المسافرين إليها إلى ضرورة الاطلاع على نصائح وإرشادات السفر وصفحة شؤون المواطنين على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية تجاه مواطني الدولة المسافرين للخارج لضمان أمنهم وسلامتهم ، وتأكيدا لدورها في تسهيل سفرهم وإقامتهم وحمايتهم من أية معوقات قد تعترضهم خارج الدولة.

وأكدت وزارة الخارجية على مواطني دولة الإمارات ضرورة احترام جميع أنظمة وقوانين البلدان التي يقصدونها والتعاون مع الجهات الرسمية وتمثيل الدولة بصورة مشرفة .

ونوهت مواطني الدولة المسافرين عن طريق البر إلى ضرورة الالتزام بقوانين المرور والسلامة، مع نصحهم بالسفر جواً تجنبا لأيه حوادث مرورية لا قدر الله .

كما دعت مواطني الدولة المتواجدين في دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات والاحتفاظ بجواز السفر وصورة من تذكرة السفر وحجوزات الفنادق أثناء سفرهم او التنقل بين دول منطقة الشنغن.

وأكدت الوزارة على مواطني دولة الإمارات ضرورة الاطلاع على قوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية الجديدة لتجديد الإقامة لمواطني الدولة المتواجدين في ألمانيا لتلقي العلاج أو مرافقة مريض لمدة 90 يوما فأكثر وذلك لتجديد الإقامة أو تمديدها لمدة تتراوح بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع وفي حال مخالفة مدة الإقامة القانوينة سيتم فرض غرامة مالية وحرمان المخالفين من الدخول إلى دول منطقة الشنغن لمدة عام .

ودعت مواطني الدولة إلى توفير المستندات التالية للتجديد الإقامة ، وتتضمن كتابا معتمدا لإثبات محل الإقامة في المانيا وطلب وكالة لمندوب القنصلية من المريض أو المرافق له وذلك لقيامه بالإجراءات الازمة في إدارة الهجرة والجوازات الألمانية وفي حال مرافقة الخدم الرسميين أو غير الرسميين يتم تميد الإقامة من قبل جهة اصدار التأشيرة حسب الضوابط المذكورة أعلاه.

وحثت وزارة الخارجية مواطني الدولة المسافرين إلى ضرورة التسجيل قبل سفرهم في خدمة " تواجدي " والتي تمكن الوزارة وبعثات الدولة من التواصل مع مواطني الدولة في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم خارج الدولة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mofa.gov.ae<http://www.mofa.gov.ae/>أو التطبيق الذكي "UAEMOFA" .

كما نوهت وزارة الخارجية إلى ضرورة الإحتفاظ بأرقام الطوارئ للتواصل مع الوزراة أو بعثة الدولة لدى بلد المقر أو على الرقم الخاص بالدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لدولة الإمارات لاستخدامه في حالة تعرض المواطن لأي طارئ 600599991<tel:600599991> – 00971 .

>