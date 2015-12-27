بالصور.. أعمدة إنارة طريق "إسكندرية الزراعى" بشبرا الخيمة مضاءة نهار

رصدت كاميرا "اليوم السابع" إضاءة أعمدة الإنارة بطريق "مصر- الإسكندرية" الزراعى عند ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نهارًا، رغم دعوات الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء.إعلان - Ads إعلان - Ads
وناشد المواطنون الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية الجديد بتكليف علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة والمسئولين عن الكهرباء والأعمدة الموجودة بالطريق بالمرور عليها دوريًا للرقابة ومحاسبة المسئولين عن إهدار الكهرباء رغم دعوات الحكومة لترشيد الكهرباء.
وناشد المواطنون الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية الجديد بتكليف علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة والمسئولين عن الكهرباء والأعمدة الموجودة بالطريق بالمرور عليها دوريًا للرقابة ومحاسبة المسئولين عن إهدار الكهرباء رغم دعوات الحكومة لترشيد الكهرباء.
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