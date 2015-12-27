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تعليم السويس يطالب الموجهين بسرعة طباعة أوراق أسئلة الامتحانات

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تعليم السويس يطالب الموجهين بسرعة طباعة أوراق أسئلة الامتحانات تعليم السويس يطالب الموجهين بسرعة طباعة أوراق أسئلة الامتحانات
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، أن عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، طالب سلمى الشاعر، وكيل المديرية، بسرعة الانتهاء من طباعة أوراق أسئلة الامتحانات بمعرفة وحضور الموجهين الأوائل بالإدارات.

جاء ذلك خلال اجتماع أقيم اليوم برئاسة سلمى الشاعر بمكتبها، حضره الموجهون العامون للمواد الدراسية الأساسية، وشددت فيه على ضرورة تواجد كل الموجهين داخل حجرات تصحيح الإجابات، وأضافت أن عمل الموجه داخل حجرات التصحيح هو عمل رسمى لا يجوز الاعتذار عنه.

كما رفضت الشاعر استخراج أية نتائج امتحانات قبل أخذ عينة لا تقل عن 10% من إجمالى أوراق الإجابات، ويتم تسجيل هذه العينة فى محضر يوقع عليه كل أعضاء حجرة النظام والمراقبة بالمدارس.

كما طالبت بضرورة القيام بتحليل دقيق لنتائج امتحانات الفصل الدراسى حتى يتسنى للمديرية معرفة مواطن الضعف بهدف سرعة تقويمها.

وأخيرًا طالبت الشاعر الموجهين العامين بعقد دورات تدريبية للموجهين للارتقاء بالمستوى المهارى والثقافى وتزويدهم بمستحدثات العمل أولاً بأول.

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مصر 365