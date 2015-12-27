أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزير النقل يتفقد أرصفة وسكك حديد ميناء الدخيلة

Google+ Print
بالصور.. وزير النقل يتفقد أرصفة وسكك حديد ميناء الدخيلة بالصور.. وزير النقل يتفقد أرصفة وسكك حديد ميناء الدخيلة
تفقد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، ميناء الدخيلة، حيث استقبل اللواء بحرى فتحى طه القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وبدأت الزيارة بتفقد الطريق الشريانى.

وتوجه الوزير إلى المبنى الإدارى لميناء الدخيلة، واستمع إلى شرح ماكيت ميناء الدخيلة من اللواء فتحى طه الذى استعرض مميزات موقع ميناء الدخيلة وفرص الاستثمار المتاحة، ثم تفقد خطوط السكة الحديد بالميناء، والساحات، وموقع رصيف 100، وموقع أرصفة 90، 92، 94.

وأكد وزير النقل على ضرورة الاستخدام الأمثل لأرصفة وساحات ومشروعات ميناء الدخيلة، مشددا على ضرورة تشغيل خطوط السكك الحديد الموجودة فى ميناء الدخيلة فى نقل الغلال والبضائع .

وطالب الدكتور الجيوشى قيادات الميناء بالبعد عن الحلول المؤقتة، والعمل على إيجاد حلول متكاملة، وطالب بدراسة أى مشروع دراسة استراتيجية قبل تنفيذه وربط هذه المشروعات بالطرق ووسائل النقل والموانئ المجاورة .

وقام وزير النقل بتفقد مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة ومنطقة العجمى بالطريق الدولى الساحلى السريع الذى تقوم بتنفيذه إحدى شركات الوزارة، لصالح ميناء الإسكندرية بتكلفة 280 مليون جنيه، حيث يبلغ طول الوصلة 2,400 كيلو متر منها كيلو متر كوبرى معلق.

وطالب الوزير الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال قبل الميعاد المحدد، ويعتبر هذا المشروع من أهم المشروعات العاجلة اللازمة لحل أزمة المرور والنقل بمحافظة الإسكندرية التى وصلت إلى مرحلة خطيرة تهدد كفاءة نظام النقل وحركة خدمة ميناء الدخيلة الذى يمر به 25% من تجارة جمهورية العربية والمنطقة الصناعية الملاصقة له، وتهدد أرواح قاطنى المناطق السكنية المحيطة "مناطق الدخيلة شرقا والعجمى بيطاش غربا".

ويتبع ميناء الدخيلة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ويعتبر أحد أكبر الموانئ التجارية المصرية بمساحة إجمالية 3.5 مليون متر مربع تشمل 60% من مساحة ميناء الإسكندرية، ويساهم بنسبة كبيرة فى حجم الحركة بميناء الإسكندرية نظرًا لزيادة العمق وكبر المساحة، وقدرته على استيعاب السفن التجارية ذات الحمولات المرتفعة .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا