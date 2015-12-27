بالصور.. وزير النقل يتفقد أرصفة وسكك حديد ميناء الدخيلة

تفقد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، ميناء الدخيلة، حيث استقبل اللواء بحرى فتحى طه القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وبدأت الزيارة بتفقد الطريق الشريانى.

وتوجه الوزير إلى المبنى الإدارى لميناء الدخيلة، واستمع إلى شرح ماكيت ميناء الدخيلة من اللواء فتحى طه الذى استعرض مميزات موقع ميناء الدخيلة وفرص الاستثمار المتاحة، ثم تفقد خطوط السكة الحديد بالميناء، والساحات، وموقع رصيف 100، وموقع أرصفة 90، 92، 94.

وأكد وزير النقل على ضرورة الاستخدام الأمثل لأرصفة وساحات ومشروعات ميناء الدخيلة، مشددا على ضرورة تشغيل خطوط السكك الحديد الموجودة فى ميناء الدخيلة فى نقل الغلال والبضائع .

وطالب الدكتور الجيوشى قيادات الميناء بالبعد عن الحلول المؤقتة، والعمل على إيجاد حلول متكاملة، وطالب بدراسة أى مشروع دراسة استراتيجية قبل تنفيذه وربط هذه المشروعات بالطرق ووسائل النقل والموانئ المجاورة .

وقام وزير النقل بتفقد مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة ومنطقة العجمى بالطريق الدولى الساحلى السريع الذى تقوم بتنفيذه إحدى شركات الوزارة، لصالح ميناء الإسكندرية بتكلفة 280 مليون جنيه، حيث يبلغ طول الوصلة 2,400 كيلو متر منها كيلو متر كوبرى معلق.

وطالب الوزير الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال قبل الميعاد المحدد، ويعتبر هذا المشروع من أهم المشروعات العاجلة اللازمة لحل أزمة المرور والنقل بمحافظة الإسكندرية التى وصلت إلى مرحلة خطيرة تهدد كفاءة نظام النقل وحركة خدمة ميناء الدخيلة الذى يمر به 25% من تجارة جمهورية مصر العربية والمنطقة الصناعية الملاصقة له، وتهدد أرواح قاطنى المناطق السكنية المحيطة "مناطق الدخيلة شرقا والعجمى بيطاش غربا".

ويتبع ميناء الدخيلة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ويعتبر أحد أكبر الموانئ التجارية المصرية بمساحة إجمالية 3.5 مليون متر مربع تشمل 60% من مساحة ميناء الإسكندرية، ويساهم بنسبة كبيرة فى حجم الحركة بميناء الإسكندرية نظرًا لزيادة العمق وكبر المساحة، وقدرته على استيعاب السفن التجارية ذات الحمولات المرتفعة .



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