محافظ الدقهلية يلتقى وفد اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة اليد

التقى حسام الدين إمام محافظ الدقهلية وفدا من اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة اليد، والتى ستقام بمصر فى الفترة من 20-31 يناير 2016م تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وترأس الوفد المهندس عرفان بدير، عضو اللجنة ورئيس منطقة الدقهلية لكرة اليد، والدكتور محمود العدل وبحضور عادل وليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات وكذا التأمين الكامل لتلك القوافل، مؤكداً على أهمية الرياضة والبطولات الأفريقية التي تدعم أواصر التعاون بين جميع البلدان العربية والأفريقية.

جاء ذلك في إطار جولة اللجنة المنظمة للبطولة في محافظات مصر للتعريف بالبطولة وأهميتها من خلال قوافل الدعاية الخاصة بالبطولة والمتواجدة حالياً بمدينة المنصورة، والتي بدأت بالمرور بالشوارع والميادين من العاشرة صباحا واستمرت حتى الثانية ظهراً ومن الخامسة مساء وحتى التاسعة، حيث تتمركز في ميدان 6 أكتوبر لإقامة عدد من المسابقات الترفيهية والفقرات الفنية والاستعراضية.

>وترجع أهمية البطولة إلى أن الفريق الأول يتأهل لاوليمبياد ريودى جانيرو بالبرازيل .

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