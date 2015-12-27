بالصور.. حملة إزالة بمركز الخارجة وإصابة بائع بسوق المروة

حرر مرسى محمد حسن صاحب منفذ بيع فاكهة وخضروات بسوق المروة الجديد فى الخارجة بالوادى الجديد، محضراً ضد نائب رئيس مركز الخارجة، وعدد من القائمين على تنفيذ إحدى حملات الإزالة، واتهمهم بالتعدى عليه بالضرب، وإصابته أثناء تنفيذ حملة لإزالة الفروشات الخاصة ببيع الخضروات والفاكهة خارج السوق، لقيامه بإشغال الطريق المؤدى إلى السوق، ورفض موظفى الوحدة المحلية السماح له بنقل الفاكهة والخضروات.

على الجانب الآخر أكد موظفو المجلس بأنه قد احدث تلك الاصابات فى نفسه لمنع الحملة من ممارسة عملها .

وقال مصطفى محمد حسن شقيق البائع المصاب لـ" لليوم السابع " أنهم قد حصلوا على أحد منافذ البيع فى سوق المروة، ولكنهم فوجئوا ببائعين آخرين يضعون بضائعهم خارج مدخل السوق، مما أدى لحجب المشترين عنهم، وهو ما استدعى قيامهم بالخروج فى موازاة هؤلاء البائعين، إلا أنهم فوجئوا بمعدات الوحدة المحلية تزيل بضاعتهم، فى الوقت الذى لم تتعرض فيه لبضاعة باقى التجار الذين قاموا بارتكاب نفس المخالفة التى كانت سببا لازالة بضاعتهم وتدميرها بصورة غير انسانية.

وأكد حسن أن شقيقه حاول اعتراض اللودر قبل إزالة البضاعة، إلا أنه أصيب أثناء ذلك، وتم نقله الى مستشفى الخارجة العام ويجرى حاليا تحرير محضر بما حدث لشقيه من تعديات مؤكدا على ان ما تمارسه رئاسة مركز الخارجة يخرج عن حدود تطبيق القانون .



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