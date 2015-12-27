نقل الحالات غير الملحة من مستشفى طوارئ طنطا للمستشفى العالمى

قرر وزير التعليم العالى نقل جميع الحالات الباردة "غير الملحة" من مستشفى الطوارئ بجامعة طنطا إلى المستشفى التعليمى العالمى بالجامعة بسبب أعمال التطوير بمستشفى الطوارىء.>صرح بذلك الدكتور هشام توفيق المشرف العام على المستشفيات الجامعية فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بكلية الطب جامعة طنطا، بحضور الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد الكلية، والدكتور محمد أبو العنين مدير المستشفى الجامعى، والدكتورة نهال المشد مدير العيادة الشاملة بالجامعة، والدكتور مجدى عيسى مدير مستشفى الرمد، والدكتور جمال موسى مدير المستشفى التعليمى العالمى والدكتور محمد الشبينى مدير مستشفى الطوارئ ومركز الأورام والدكتور ياسر عبد الرؤوف مدير مستشفى الطلبة والدكتور كمال عكاشة مدير مستشفى الباطنة .

وأضاف "توفيق" بأن تقرير صادر من مكتب وزير التعليم العالى أوصى بإلغاء قسم المسالك البولية بمستشفى الطوارئ ونقله لمكان جديد، حيث إن المبنى يفتقد إلى كل عناصر الأمن والسلامة وهناك خطة مع الدفاع المدنى والحريق لبحث تطوير إمكانيات الأمن بالمستشفى.

وأشار إلى أن مستشفى الطوارئ استقبلت 4 آلاف حالة طوارئ للعظام، و4 آلاف حالة باطنة و2400 مخ وأعصاب، وأجرى بها 18ألف عملية جراحية كخلال عام 2014 فى حين أن قسم المسالك البولية استقبل 400حالة فقط على مدار العام ومعظمها علاج انتصابى ويغلق القسم أبوابه فى الثانية ظهرا ويسيطر على 25%من قوة الداخلى بهذا القسم وأن المستشفى تستقبل 550حالة يوميا تحتاج من 30:35سرير يوميا وأن تكون مدة الإقامة قليلة فى حين أن المستشفى تجرى 20عملية يوميا إلى جانب أنها تستقبل حالات مخ وأعصاب ليس لها مثيل على مستوى الجمهورية.

وذكر أن مستشفى الطوارئ استقبلت 184ألف حالة فى عام 2014وستصل إلى 200ألف حالة بنهاية 2015، وفى العام الجارى استقبلت المستشفى 3700حالة عظام و3700حالة باطنة و1300حالة مخ وأعصاب وهى نسبة لا مثيل لها على مستوى الجمهورية إلى جانب انها تستقبل حالات من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية.

واستطرد أنه سيتم تطوير المبنى الملحق الجديد والمبنى الحالى ليضم 35سرير لحالات الفرز يتم توزيعها على الأقسام ووضع معايير الأكواد طبقا لمعايير وزارة الصحة على أن يتم تخصيص الطابق الأول ونصف الدور الثانى كأستقبال إضافى وتجهيز الطابق الثالث بـ30سرير عناية مركزة وأجهزة التنفس الصناعى كما سيتم تجهيز 8غرف عمليات بدور كامل على أن تعمل 24ساعة /يوم إلى جانب غرف التعقيم وتراعى فيها معايير الجودة إلى جانب 4طوابق للمرضى والاستفادة من جميع أماكن المستشفى وتوفير سكن للأطباء والممرضات.



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