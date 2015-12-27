بالصور.. حملات لإزالة المبانى المخالفة بأحياء شرق والمنتزه والجمرك بالإسكندرية

أزال حى المنتزه أول برئاسة اللواء مهندس أحمد أبو طالب رئيس الحى سقف الدور 8، وأعمدة التاسع بعقار مخالف بشارع 6 أرض سباهى أمام الشركة المتحدة.

وفى حى شرق قام الحى برئاسة علاء يوسف رئيس الحى بالتعاون مع قسم شرطة رمل أول بحملة إزالة للمبانى المخالفة، وتمت إزالة 16 دورا من العقار رقم 16 شارع آل ياسر شدس والعقار 7 شارع آل ياسر حتى سطح الأرض مكون من دور أرضى و15 دورا علويا، كما تم تمكين المقاول من الإزالة بالعقار 18 بشارع على بك حسين لوران وتسليمه الأعمال المخالفة به.

وقام اللواء خالد فوزى رئيس الحى بحملة إزالة للدور 15 و16 للعقار رقم 9 سوق السمك القديم الجمرك وتمكين مقاول الهدم منها.

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظة الإسكندرية على استكمال حملات إزالة العقارات المخالفة فقد شنت المحافظة عدة حملات إزالة فى أحياء مختلفة.



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