إجراءات أمنية مشددة استعداداً لزيارة الرئيس لمحافظة الوادى الجديد

تشهد محافظة الوادى الجديد، خاصة مركزى الداخلة والفرافرة، إجراءات امنية غير مسبوقة استعدادا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المقرر لها غدا، الاثنين، بعد أن تم تأجيلها لحين الانتهاء من الإجراءت اللازمة لافتتاح أكبر مشروع عمرانى وتنموى بالفرافرة الجديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان حيث تحظى الوادى الجديد بنصيب يزيد عن 350 ألف فدان بمركزى الفرافرة والداخلة .

ويتواجد لليوم الثانى على التوالى اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمنطقة الفرافرة، وعدد كبير من المختصين للإشراف على اللمسات الأخيرة لافتتاح المشروع حيث يجرى استصلاح 70 ألف فدان كمرحلة أولى وحفر 152 بئر رى .

وقال اللواء محمود عشماوى، محافظ الإقليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع " إنه قد تم بالفعل إنجاز مشروع الريف المصرى الجديد من خلال إنشاء أول 3 مجتمعات عمرانية متكاملة بإنجاز 2000 منزل ريفى وإنشاء 40 عمارة سكنية و28 مبنى خدمى ومنطقة صناعية على مساحة 100 فدان بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه بجانب استصلاح 10 آلاف فدان باجمال تكلفة 222 مليون جنيه وإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 32 ميجا وات وهو المشروع العمرانى والزراعى والخدمى الأكبر والأسرع إنجازا بعد مشروع قناة السويس الجديدة، الذى سيغير خريطة الحياة فى منطقة الفرافرة الجديدة.