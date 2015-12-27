محافظ الدقهلية يلتقى بوفد اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة اليد (رجال)

التقى حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بوفد من اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة اليد، والتى ستقام بمصر فى الفترة من 20-31 يناير 2016م تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ترأس الوفد المهندس عرفان بدير، عضو اللجنة، ورئيس منطقة الدقهلية لكرة اليد د/ محمود العدل، وبحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة عادل وليم.

جاء ذلك فى إطار جولة اللجنة المنظمة للبطولة فى محافظات جمهورية مصر العربية للتعريف بالبطولة وأهميتها من خلال قوافل الدعاية الخاصة بالبطولة والمتواجدة حاليًا بمدينة المنصورة، والتى بدأت بالمرور بالشوارع والميادين من العاشرة صباحًا وتستمر حتى الثانية ظهرًا ومن الخامسة مساءً وحتى التاسعة حيث تتمركز فى ميدان 6 أكتوبر لإقامة عدد من المسابقات الترفيهية والفقرات الفنية والاستعراضية.

وترجع أهمية البطولة إلى أن الفريق الأول يتأهل لأوليمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل.