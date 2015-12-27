محامى كنيسة القديسين: مستمرون فى المطالبة بالكشف عن الجانى الحقيقى

أكد جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين فى الذكرى الخامسة للمذبحة أن ملف تفجير كنيسة القديسين لم يغلق حتى الآن وأنه وفقا للقانون قيد التحقيق وأن الداخلية هى المسئولة عن عدم استكمال القضية، لأنها لا تستجيب لقرارات النيابة بإرسال التحريات.

وقال فى بيان صادر منذ قليل: "مستمرون بالمطالبة بحقنا فى معرفة الجانى مهما طال الوقت وعلى أتم استعداد أن نقوم برفع دعوى كل يوم وبلاغ كل ساعة".

وأكد أيضا جوزيف ملاك أن جريمة القديسين لن تسقط بالتقادم، وقال: "ليعلم من يراهن على أننا سوف ننسى دماءنا البريئة أنه سوف ينتظر كثيرا وأننا لن نسكت إلا لو قامت الدولة بالتحدث عن سيناريو الأحداث بكل شفافية أمام الجميع".

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