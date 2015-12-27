بالصور.. محافظ الإسماعيلية بعد التجديد له يتابع مشكلات الصرف الصحى

أصدر اليوم اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، قرارًا بتوفير سيارتى كسح، وتخصيصهما للعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة متواصلة لنزح كميات الصرف الصحى من الخزانات المجمعة بعزبة الصفيح التابعة لمدينة أبو صوير، وذلك حتى لا تكرر مشكلات الطفح.

كما تم قطع مياه الشرب عن المنطقة على أن يتولى رئيس المركز والمدينة الإشراف والمتابعة اليومية للموقف وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى التى يجرى تنفيذها بقرية السبع آبار وربط شبكة أبوصوير عليها لتنتهي بذلك مشكلات الصرف الصحى بأبوصوير كاملة، جاء ذلك خلال جولة المحافظ والتى تعد أولى جولاته بعد التجديد له محافظا للإسماعيلية.

وأشار المحافظ إلى أنه تلقى اتصالات من أهالى ومواطنى عزبة "الصفيح" التابعة لمركز ومدينة أبو صوير وتضررهم من تكرار طفح خزانات الصرف الصحى المجمعة بالطريق الرئيسى على ترعة الإسماعيلية، الأمر الذى يتطلب التدخل السريع وإيجاد حل جذرى لمنع تكرار المشكلة والتى يتبعها بصفة مستمرة قطع مياه الشرب عن المنطقة لعدة ساعات مما دعا المحافظ للانتقال بشكل فورى لمتابعة المشكلة ميدانيا، يرافقه النائب أحمد شعيب، عضو مجلس الشعب ابن مركز أبو صوير، وفى حضور متولى حسن رئيس مركز ومدينة أبو صوير، والمهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الصرف الصحى بشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلى الجهات المعنية.

وأكد المحافظ زيادة ضخ مياه الشرب الخاصة بالمنطقة من خلال ربط خط قطر 4 بوصة مع خط الـ10 بوصة المغذيان للمنطقة لمواجهة احتياجات الكثافة السكنية بالقرية.

كما وافق المحافظ على تطوير ورفع كفاءة الملعب الخماسى الخاص بالمنطقة والذى يقع فى محيط السكك الحديد وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.



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